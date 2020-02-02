Küçük adamın Büyük hedefi

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören 9 yaşındaki Engin Tuzcuoğlu, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etti. Yarışmalarda ve konserlerinde kıvırcık saçlarıyla da göze çarpan Engin'in hedefi, dünyaca ünlü orkestralarda piyano çalmak.Antalya'da oturan Engin Tuzcuoğlu, henüz anne karnındayken müzikle tanıştı. Daha 2 aylıkken 71 yaşındaki babası Akın Tuzcuoğlu'nun çaldığı armonikaya tepki veren Engin, 3 yaşında gittiği kreşte ritim dersleri almaya başladı. 3.5 yaşında kendi kendine okumayı ve yazmayı çözen Engin, 4 yaşında da drama eğitimi aldı. Annesinin telefonundaki piyano uygulaması sayesinde piyanoyla tanışan Engin'in internette dinlediği her şarkıyı melodikayla çalmaya başlayınca 5 yaşında piyano eğitimine başladı. 7 yaşında ilkokula başlayan Engin, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümün'ü kazandı. Şu an 2'nci sınıf öğrencisi olan Engin, Öğr. Gör. Gökçe Göktepe'den piyano eğitim alıyor.