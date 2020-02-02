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Nazlı kurbanı

’da pisikolojik danışman 26 yaşındaki ’ye iş çıkışı evine giderken otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Nazlı kaza kurbanı
Antalya'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmak olarak çalışan 26 yaşındaki Nazlı Ödevci iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza önceki akşam saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi.

KURTARILAMADI
Psikolojik danışman olan Nazlı'ya, iş çıkışı evine gittiği sırada yolun karşısına geçerken D.T.'nin kullandığı 07 AFK 065 plakalı otomobil çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Nazlı Ödevci ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Nazlı Ödevci cansız bedeni yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis genç kadının ölümüne neden olan sürücüyü gözaltına aldı. Nazlı Ödevci'nin yakınları ise yaşananlara isyan etti.
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Nazlı kaza kurbanı
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