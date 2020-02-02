Spor okulları yarın başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin ilkbahar dönemi spor okulları, çocuk ve gençlere yönelik 15, yetişkinler içinse 9 branşta yarın başlıyor. 7 Haziran'a kadar devam edecek spor okullarında, futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol gibi branşların yanı sıra bale ve squash kurslarının da yer alacak.Güneş kenti Antalya'da, bu dönemde 6-15 yaş arası çocuklara 4 derste buzda kaymayı öğretecek. Teneffüs Park içinde bulunan Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pistinde gerçekleşecek eğitimlerde ilk ders pazartesi 19.00'da başlayacak. Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik ise tenis, badminton, squash kurslarının yanı sıra fitness, su jimnastiği, yoga, pilates eğitimlerine bu dönemde de devam edecek. Pilates ve aerobik kursları Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nin de aralarında olduğu 17 ayrı noktada gerçekleştirilecek. Bisiklet sürüş eğitimleri ise Kızılsaray, Meydankavağı, Çağlayan, Haşim İşcan, Şirinyalı, Çaybaşı mahallerinde devam edecek.