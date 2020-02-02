Sürpriz doğum günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni yaşına eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, kızları Zeynep Lara (9), Lidya Naz (7), mesai arkadaşları ve klinik çalışanlarının sürpriz doğum günü partisiyle girdi. Organ Nakli Merkezi Toplantı Salonu'ndaki kutlamaya, Prof. Dr. Ömer Özkan, kızları Zeynep Lara, Lidya Naz, Prof. Dr. Yusuf Akar, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Özge Turhan, klinik çalışanları katıldı. Doğum günü pastası üzerindeki mumları eşi ve kızlarıyla birlikte söndüren Özlenen Özkan, duygulu anlar yaşadı. 40 yaşına giren Prof. Dr. Özkan, tüm davetlilere teşekkür etti, "Burada olan insanlarla çok mutluyum. Çok güzel bir sürpriz oldu" dedi. Uzman doktorların Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yönelik kayda aldığı kutlama mesajları sinevizyondan izlendi.