Yan yana gömüldüler

Antalya'da önceki gün boşandığı eşi Birol Köse (40) tarafından başlarına birer kurşun sıkılarak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12), gözyaşları arasında toprağa verildi.Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için anne Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi aynı gece alınarak Uncalı Mezarlığı morguna getirildi. Cinayetten bir gün sonra Uncalı Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından anne ve kızın tabutları yan yana kondu. Cenaze namazını dayı Mahmut Sahan kıldırdı. Namaz öncesi abla Esra Gök ile kızları üzün süre tabutların başında gözyaşı döktü.Uncalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cansız bedenleri Kurşunlu Mezarlığı'nda da yan yana toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri burada gözyaşlarına boğuldu. Baba Bekir ve anne Zeliha Polat ise kızları ve torunlarının cenazesinde yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Abla Esra Gök'ün , "Esma, Ekin bizleri bıakıp nerelere gidiyorsunuz" çığlığı yürekleri dağladı. Birol Köse'nin cenazesi ise yakınları tarafından Çorum'a götürüldü.

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