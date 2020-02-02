Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yan yana gömüldüler

Yan yana gömüldüler

’da 720 kilometre ötedeki Çorum’dan gelen eski eşi tarafından öldürülen Esma Polat ile kızı yan yana toprağa verildi. Katliamı yapan kocanın cenazesi Çorum’a götürüldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Yan yana gömüldüler
Antalya'da önceki gün boşandığı eşi Birol Köse (40) tarafından başlarına birer kurşun sıkılarak öldürülen Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse (12), gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE VE KIZI ÖNCE ALINDI
Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için anne Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi aynı gece alınarak Uncalı Mezarlığı morguna getirildi. Cinayetten bir gün sonra Uncalı Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından anne ve kızın tabutları yan yana kondu. Cenaze namazını dayı Mahmut Sahan kıldırdı. Namaz öncesi abla Esra Gök ile kızları üzün süre tabutların başında gözyaşı döktü.

GÖZYAŞI SEL OLUP AKTI
Uncalı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cansız bedenleri Kurşunlu Mezarlığı'nda da yan yana toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri burada gözyaşlarına boğuldu. Baba Bekir ve anne Zeliha Polat ise kızları ve torunlarının cenazesinde yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Abla Esra Gök'ün , "Esma, Ekin bizleri bıakıp nerelere gidiyorsunuz" çığlığı yürekleri dağladı. Birol Köse'nin cenazesi ise yakınları tarafından Çorum'a götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yan yana gömüldüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN