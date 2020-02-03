Ata sporu okçuluğa gençlerin büyük ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde çocuklara futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, jimnastik, tenis ve okçuluk eğitimleri veriliyor.Genç tekvando öğrencileri, hedefi on ikiden vurabilmek için birbirleriyle yarıştı.Tekvando öğrencilerine, antrenörler Ayşe Şahin ve Mustafa Eprimez tarafından okçuluk sporu hakkında bilgi verildi. Derya Uyankaya,diye konuştu.