Ata sporu okçuluğa gençlerin büyük ilgisi

Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde çocuklara futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, yüzme, su topu, jimnastik, tenis ve okçuluk eğitimleri veriliyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde verilen okçuluk kursunu, spor kulübünün tekvando öğrencileri ziyaret etti.
Genç tekvando öğrencileri, hedefi on ikiden vurabilmek için birbirleriyle yarıştı.
KONSANTRASYON
Tekvando öğrencilerine, antrenörler Ayşe Şahin ve Mustafa Eprimez tarafından okçuluk sporu hakkında bilgi verildi. Derya Uyankaya, "Okçuluk ve tekvando öğrencilerimizi kaynaştırmak ve ata sporumuzun nasıl yapıldığını göstermek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Okçuluk, çocukların dikkat, konsantrasyon, odaklanma becerilerini geliştirme ve öğrenme etkinliğini artırabilmede önemli rol oynuyor"
diye konuştu.