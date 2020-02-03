Ayşegül’ün yüzü yeniden gülsün

Trafik kazasında beynine aldığı darbe nedeniyle hareket, görme ve konuşma yetisini kaybeden 14 yaşındaki Ayşegül Çiftçi, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kök hücre naklini bekliyor. Ayşegül Çiftçi'nin hayatının karartan kaza, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz tarihinde Denizli'nin Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan Ayşegül, 33 gün yoğun bakımda kaldı.Ayşegül, yapılan tüm müdahalelere rağmen görme, yürüme yeteneğini kaybetti. Burundan beslenmeye başladı. Hastaneden taburcu oldu. Burada tedavisi devam ederken doktorlar baba Osman, anne Emine Çiftçi'ye, kızlarının yeniden ayağa kalkabilmesi için kök hücre tedavisinin şart olduğunu söylediler. Kızını kök hücre tedavisi ile yeniden ayağa kalkabileceğini öğrenen baba Osman Çiftçi, izin için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.Bakanlık Ayşegül'ün yeniden sağlığına kavuşması için ne gerekirse yapılacağını söyledi. Baba Osman Çiftçi kızının kök hücre masrafının 185 bin lira tutacağını belirterek, "Onun ayağa kalkması için biz canımızı vermeye hazırız. Ancak bu parayı benim ve ailemin bulması mümkün değil. Yardımseverlerin katkısını bekliyoruz" diyerek çaresizliğini dile getirdi. Anne Emine Çiftçi de kızı Ayşegül'ün hayat dolu bir çocuk olduğunu belirterek, kazadan sonra ailece cehennemi yaşadıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU