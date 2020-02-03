Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bu da oldu! Taraftar sahaya indi

Bu da oldu! Taraftar sahaya indi

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Bu da oldu! Taraftar sahaya indi
Voleybol Erkekler 1. Ligi 17. haftasında oynanan Alanya Belediye- Manisa Jeopark Kula Belediye maçında iki takım ve taraftarları arasında arbede çıktı. 75. Yıl Spor Salonu'ndaki müsabakada kavga Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahüratı ile başladı. Kula Belediyespor takımından bir oyuncunun taraftara küfretmesiyle de olay büyüdü. İki takım oyuncuları arasında arbede sırasında bir grup Alanya taraftarı da sahaya indi. Arbedeye ilk müdahaleyi saha görevlileri ve diğer sporseverler yaptı. Hakem maçı durdururken, takımlar soyunma odasına alındı. Hakemin maçın taraftarsız devam etmesine karar vermesinin ardından gelen polis ekipleri salondaki taraftarların tamamını dışarı çıkardı. Maçı Kula Belediyespor 3-1 kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu da oldu! Taraftar sahaya indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN