Bu da oldu! Taraftar sahaya indi

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Voleybol Erkekler 1. Ligi 17. haftasında oynanan Alanya Belediye- Manisa Jeopark Kula Belediye maçında iki takım ve taraftarları arasında arbede çıktı. 75. Yıl Spor Salonu'ndaki müsabakada kavga Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahüratı ile başladı. Kula Belediyespor takımından bir oyuncunun taraftara küfretmesiyle de olay büyüdü. İki takım oyuncuları arasında arbede sırasında bir grup Alanya taraftarı da sahaya indi. Arbedeye ilk müdahaleyi saha görevlileri ve diğer sporseverler yaptı. Hakem maçı durdururken, takımlar soyunma odasına alındı. Hakemin maçın taraftarsız devam etmesine karar vermesinin ardından gelen polis ekipleri salondaki taraftarların tamamını dışarı çıkardı. Maçı Kula Belediyespor 3-1 kazandı.