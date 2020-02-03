Bu iş ‘gönül’ işi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi 20 gönüllü genç yaptıkları etkinlik ile yine gönülleri kazandı. Gönülle gençler, harçlıklarından biriktirdikleri paralar ve gönüllülerin bağışladığı boyalar ile gençlik merkezini boyadı. Gençlik merkezinin ikinci katına ise 15 Temmuz kahramanlık hikayesini anlatan özel bir köşe hazırladılar.Burada 15 Temmuz gecesinin simge ismi Ömer Halisdemir ile darbeye direnen karamanların ve şehitlerin resimlerini yapan gençlerin, duyarlılıkları kadar yetenekleri de dikkat çekti. Köşe ziyaretçiler tarafından da büyük takdir topladı. Kurtuluş Savaşı simgelerinden kağnı ve top arabası ile de 15 Temmuz'un ikinci Kurtuluş Savaşı olduğu vurgusu yapıldı.Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Oğuz Duman, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini asla unutturmayacaklarını söyledi. Bunun için gençlik merkezine böyle bir köşe yaptıklarını belirten Duman, "Karanlık ve kanlı gecede milletimizin destansı direnişi takdire şayan duruşunu asla unutmayacağız" diye konuştu.