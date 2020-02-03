Burdur’da AK Parti zirvesi

AKParti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Burdur'da partililerle buluştu. Kandemir'in ilk durağı Bucak ilçesi oldu. Kandemir'e AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi eşlik etti.AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Kandemir, "Seçimlerde kırgınlık olabilir, küskünlükler olabilir. Gün birlik ve beraberlik günü. Kongre sürecini vesile yapıp, hep birlikte el ele, kol kola daha da güçlenmeliyiz" dedi. Erkan Kandemir daha sonra Bucak Belediyesi'ni ziyaret etti. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kandemir'e belediye hakkında bilgiler verdi. Ünal, Kandemir ve beraberindekilere incir ve Bucak salebi hediye etti.Erkan Kandemir, Bucak'taki programın ardından Burdur Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en temel özelliğinin, 'iktidarda kalalım' sevdasında olmayan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Erkan Kandemir, şöyle devam etti: "Biz yanlışın tarafı olmayız, hatanın, kusurun, eksiğin zulmün tarafı olmayız. Sadece Türkiye'de değil yeryüzünde de zulmün tarafı olmayız, olmuyoruz" ifadelerini kullandı.

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