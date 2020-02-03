BUGÜN NELER OLDU

Burdursınırlarında Toros Dağları'nın 800 ila bin rakımında yetişen, köylülerin özenle topladığı yabani orkidenin yumrularından elde edilen Bucak salebi ilgi görüyor. Mayıs-haziranda toplanan yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6 ay kurutuluyor, sonra taş değirmenlerde öğütülüyor. Yoğun bir emek sonucu salep hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de başbakanlığı döneminde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına 'Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' diyerek ikram etmesi, bir süre sonra da ilçeye ziyarette bulunmasının ardından ünü daha da artan Bucak salebi, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş ediliyor. Öyle ki Erdoğan'ın sözleri de slogan oldu.Bucak'ta 1970'ten beri baba mesleğini sürdüren salep tüccarı Aziz Gündüz, "Bucak salebi geçmişten beri bölgede çok iyi biliniyordu ancak ününün ülke geneline yayılmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. Cumhurbaşkanımız sayesinde salebimiz ününü üçe katladı" dedi. Gündüz, salebin kilosunun 700 lira olduğunu sözlerine ekledi.