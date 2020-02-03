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Çocuk parkını yaktılar

’nın tarihi mahallesi Balbey’de çocuk parkını ateşe verdiler. , bölge halkının korkusundan görse bile ihbar edemediğini söyledi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Çocuk parkını yaktılar
Antalya'da kimliği belirlenemeyen bir grup Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde çocuk parkını ateşe verdi. Sabah çocukların salıncaklarının yandığını gören muhtar Abdullah Uyaroğlu yaşananlara isyan etti. Her sabah parkta oyun oynayan çocuklar ise yakılarak zarar verilen salıncağı görünce büyük üzüntü yaşadı.

MUHTARIN İSYANI
Muhtar Abdullah Uyaroğlu mahallelerindeki tek çocuk parkının Vandalların hedefi olduğnu belirterek, "Son bir haftadır geceleri parkta lastik yakılıyordu. Bununla da yetinmeyip oyun alanlarını da yakmaya başladılar. Parkın halinin görünce beynime kan sıçradı. Bunu yapan insan olamaz" diye konuştu.

VATANDAŞ KORKUYOR
Bölge halkının korku içinde olduğunu anlatan Muhtar Uyaroğlu, "Vandalların yaptıklarını görenler bile korkusunda kimseye söyleyemiyor. Bölge halkına sesleniyorum. İçinde yaşadığınız mahalleye sahip çıkın. Dengesiz kişilerin görünce uyarın, polise bildirin. İhbarlar kesinlikle gizlidir" dedi.
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Çocuk parkını yaktılar
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