Çocuk parkını yaktılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dakimliği belirlenemeyen bir grup Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde çocuk parkını ateşe verdi. Sabah çocukların salıncaklarının yandığını gören muhtar Abdullah Uyaroğlu yaşananlara isyan etti. Her sabah parkta oyun oynayan çocuklar ise yakılarak zarar verilen salıncağı görünce büyük üzüntü yaşadı.Muhtar Abdullah Uyaroğlu mahallelerindeki tek çocuk parkının Vandalların hedefi olduğnu belirterek, "Son bir haftadır geceleri parkta lastik yakılıyordu. Bununla da yetinmeyip oyun alanlarını da yakmaya başladılar. Parkın halinin görünce beynime kan sıçradı. Bunu yapan insan olamaz" diye konuştu.Bölge halkının korku içinde olduğunu anlatan Muhtar Uyaroğlu, "Vandalların yaptıklarını görenler bile korkusunda kimseye söyleyemiyor. Bölge halkına sesleniyorum. İçinde yaşadığınız mahalleye sahip çıkın. Dengesiz kişilerin görünce uyarın, polise bildirin. İhbarlar kesinlikle gizlidir" dedi.