Depremzedeler için 5.5 kilometrelik halı

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Isparta Belediyesi öncülüğünde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, çadırda kalan vatandaşların kullanması için yürekleri ısıtan bir harekete imza atıldı. Isparta'daki bir halı fabrikası tarafından depremzedeler için 5 bin 550 metrekare uzunluğunda halı yardımı yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "2 tane erzak TIR'ı, 2 tane de elma TIR'ı gönderdik. Şimdi de hiç kullanılmamış 5 bin 500 metrelik makine halısı gönderiyoruz. Çadırlar içine serilerek bölgedeki halkımızı soğuktan koruyacak" diye konuştu. Yardım kampanyaları için artık beklemeye geçildiğini söyleyen Başdeğirmen, "Çünkü, deprem bölgelerinden 'bekleyin artık, göndermeyin, biz size haber vereceğiz' dediler. 1 TIR'lık ısıtıcı, battaniye ve giysimiz beklemede. Kadirşinas vatandaşımız bizlere çok destek verdi" ifadelerini kullandı.