Destek için sahadalar

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Antalya'nın Serik ilçesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere golf turnuvası düzenlendi. Turnuvaya aralarında Titanic Otelleri sahibiCalista Otel Genel MüdürüTitanic Golf Kulübü Genel Müdürügibi isimlerin de olduğu 40 amatör golfçü katıldı. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü"Antalya'daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa destek verebilir miyiz diye bir turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz" diye konuştu.