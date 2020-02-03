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Destek için sahadalar

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Destek için sahadalar
Antalya'nın Serik ilçesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere golf turnuvası düzenlendi. Turnuvaya aralarında Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık gibi isimlerin de olduğu 40 amatör golfçü katıldı. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin, "Antalya'daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa destek verebilir miyiz diye bir turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz" diye konuştu.
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