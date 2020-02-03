Hamsi izdihamı

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Komşu Buluşmaları – Yöresel Lezzet Günleri, Karadeniz ile başladı. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmada 1 ton hamsi yağda kızartılıp ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Horonların saatlerce devam ettiği etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. KIPIR KIPIR Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetlerin sunulacağı Komşu Buluşmalarının şubat ayı boyunca devam edeceğini belirten Başkan Uysal, binleri Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşturan hamsinin ise çok ayrı bir balık olduğunu söyledi. Hamsinin alçakgönüllü, bereketli, kıpır kıpır, çalışkan bir balık olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bizim de, Türkiye'mizin de insanımızın da yapısı bu" dedi. Komşu Buluşmaları – Yöresel Lezzet Günleri'nde Karadeniz buluşması Resul Dindar konseriyle devam etti.