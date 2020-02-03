Hepimiz onu çok özledik

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Türksinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Antalya'da sevenlerinin ziyaretine açıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına, sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal katıldı. Çocuklarının Sunal'a yazdığı mektup ve aile fotoğraflarının yer aldığı sergide, sanatçının saatinden anahtarlığına, ayakkabısından gözlüğüne birçok kişisel eşyası ile filmlerinde kullandığı kostümler bulunuyor.Sergide ayrıca sanatçının rol aldığı 'Davaro', 'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Süt Kardeşler', 'Köyden İndim Şehire' gibi filmlerin afişleri sergileniyor. Gül Sunal, eşinin ülkeye mal olan bir sanatçı olduğunu ve anısının yaşatılması için sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Eşini kaybetmesinin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Sunal, "20 yıl çok acılı geçti, çok zor oldu ama yine ondan aldığımız güçle ayakta duruyoruz. Bunlar bir süreç ama yine dayanmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Gül ve Ezo Sunal, sanatçının hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.