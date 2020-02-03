İzmir’den rövanşı aldık

Antalya
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 22-26 mağlup etti. Muratpaşalı kaleci Kristina Graovac maçın yıldızı olurken, Graovac kalesini adeta gole kapatırken attığı bir golle skora da katkı sağladı.
Sezonun ilk yarısındaki maçı kendi evinde 23-31 kaybeden Paşanın Melekleri, rövanşı almış oldu. Kaptanı Diğdem Hoşgör de 8 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Paşanın Melekleri böylece Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasını kayıpsız atlatırken puanını da 14'e yükseltti.