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’den rövanşı aldık

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
İzmir’den rövanşı aldık
Antalya Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 22-26 mağlup etti. Muratpaşalı kaleci Kristina Graovac maçın yıldızı olurken, Graovac kalesini adeta gole kapatırken attığı bir golle skora da katkı sağladı. Sezonun ilk yarısındaki maçı kendi evinde 23-31 kaybeden Paşanın Melekleri, rövanşı almış oldu. Kaptanı Diğdem Hoşgör de 8 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Paşanın Melekleri böylece Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasını kayıpsız atlatırken puanını da 14'e yükseltti.
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İzmir’den rövanşı aldık
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