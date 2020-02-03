İzmir’den rövanşı aldık

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaMuratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 12'nci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 22-26 mağlup etti.Sezonun ilk yarısındaki maçı kendi evinde 23-31 kaybeden Paşanın Melekleri, rövanşı almış oldu. Kaptanı Diğdem Hoşgör de 8 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.