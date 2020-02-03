Şimşek’ten 5 maçlık seri

Aytemiz Alanyaspor, evinde BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Puanını 38'e çıkartan Alanyaspor, Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4'üncülüğe yükseldi.CİSSE DAMGA VURDUAlanyaspor'da galibiyeti getiren goller ilk yarının uzatma dakikalarında Bakasetas ile ikinci yarının hemen başında 48'inci dakikada Cisse'den geldi. Teenage Hadebe'nin ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında takımı adına penaltı atışından golü bulan Cisse, ilk golün asistini de yaparak maça damgasını vurdu. İyi başlayan ikinci yarı, 60'ncı dakikada N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kart sonrası zorlu anlara sahne oldu. Ceza sahasına girişte Bifouma'nın yerde kalması sonrası, hakem Mete Kalkavan Nsakala'ya bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi. Yaklaşık yarım saatlik sürede Malatyaspor ataklarını savuşturmayı başaran turuncu yeşilli takım, 3'üncü uzatma dakikasında Issam Chebake'nin golüne engel olamadı. Maçta başka gol olmayınca, Şimşek hedeflediği 3 puanı aldı.Papiss Cisse, yine farkını ortaya koydu. Son dört lig maçında da gol bulan Cisse Süper Lig kariyerinde ilk kez beş maçlık seriyi yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Cisse, dün de ağları buldu.

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