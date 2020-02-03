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Taksitli ceza aileyi yıktı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Taksitli ceza aileyi yıktı
Antalya'da 2018 yılı Temmuz ayında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Engin Ustali'nin ölümüne neden olan A.H.'ye 15 bin 200 TL adli para cezası verildi. Para cezası 24 taksite bölündü.

BİR DE CEZA ÖDEDİLER
Karar sonrası Ustali ailesi bir kez daha yıkıldı. Kaza yerine oğlunun fotoğrafıyla gelip "Ona ödül verildi" diyerek gözyaşlarıyla karara tepki gösteren anne Nuray Ustali, "Bu kadar mıydı oğlumun değeri. Ciğerim sızlıyor" dedi. Kazaya sebep olan sürücü A.H. ve ailesinin kendilerine başsağlığı bile dilemediğini anlatan Nuray Ustali, "Nasıl vicdanları sızlamıyor? Bir başsağlığı bile dilemediler" dedi. Sürücünün mahkeme sürecinde kendisine ve eşine çeşitli saldırılarda bulunduğunu söyleyen Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali ise, "Bu saldırı davası da sonuçlandı. Ben bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldım. Eşime tükürdüğü ve bana saldırdığı için şahsa ceza verilmedi" diye konuştu.
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Taksitli ceza aileyi yıktı
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