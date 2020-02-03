Taraftar önünde zafer özlemi sürdü

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalarak iç saha galibiyet özlemini 7 maça çıkarttı.Kırmızı beyazlılar iç sahadaki tek galibiyetini ligin 6'ncı haftasında, 127 gün önce Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında kazandı. Antalyaspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.Kırmızı-beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında,