Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Taraftar önünde zafer özlemi sürdü

Taraftar önünde zafer özlemi sürdü

Tamer Tuna’nın gelişi sonrası lig ve kupada sadece bir kez mağlup olan ’un iç sahadaki mutsuzluğuna çare bulunamadı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Taraftar önünde zafer özlemi sürdü
Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalarak iç saha galibiyet özlemini 7 maça çıkarttı. Akrep, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar iç sahadaki tek galibiyetini ligin 6'ncı haftasında, 127 gün önce Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında kazandı. Antalyaspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET GELDİ
Kırmızı-beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftar önünde zafer özlemi sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN