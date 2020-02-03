Taraftar önünde zafer özlemi sürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalarak iç saha galibiyet özlemini 7 maça çıkarttı. Akrep, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
Kırmızı beyazlılar iç sahadaki tek galibiyetini ligin 6'ncı haftasında, 127 gün önce Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında kazandı. Antalyaspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.
DEPLASMANDA 3 GALİBİYET GELDİ
Kırmızı-beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti.