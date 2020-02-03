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Yağ değil altın suyu

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Yağ değil altın suyu
Antalya'nın Demre ilçesinde, ikisi de 84 yaşındaki Hatice ve Mehmet İnceoğlu çifti, atalarından kalma yöntemle elle sıkarak zeytinyağı üretiyor. Elde edilen yağ, küçük su şişelerinde 50 TL'den satılıyor. Hatice İnceoğlu, bu yöntemle yılda 25- 30 litre zeytinyağı ürettiklerini söyledi. İnceoğlu, teknoloji gelişmesine rağmen, atalarından kalan yöntemden vazgeçme niyetleri olmadığını belirtti.

ŞİFASINI BİLEN BİLİR
Çıkardıkları yağın bir bölümünü kendilerinin tükettiğini aktaran İnceoğlu, bir miktarını da kıramadıkları kişilere verdiklerini anlattı. Yıllardır atadan kalma yöntemle yağ sıktıklarını kaydeden Mehmet İnceoğlu ise, "Evet bu yağ değil, altın bu. Bunun kıymetini bilen bilir. Su yok bu yağın içinde, sade yağ bu. Bu yağ şifalıdır" şeklinde konuştu.
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Yağ değil altın suyu
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