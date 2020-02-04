35 yıllık birikimi gitti

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 35 yıllık birikimiyle üzerinde 25 bin TL ipotek bulunan evi alan 74 yaşındaki Hüseyin Demirkol, ipoteği kaldırmak için ödemeyi yaptığı bankadan tüm borçlarının ödendiğini gösteren FEK yazısını almayınca evinden oldu. Yatırdığı parayı da geri alamayan Demirkol, ipoteği kaldıramadığı için evi icradan satılığa çıkartıldı.Yaşadıkları sonrasında eşiyle birlikte sağlık sorunu yaşadığını belirten Hüseyin Demirkol, "Gece mi gündüzüme kattım, limonata satarak bu parayı kazandım. Bir maaşımla kaldım başka bir şeyim yok." diyerek sorunun çözülmesini talep etti. Demirkol, "Evim satılırsa depremzedeler gibi çadırda oturacağım. Bir maaşımla kaldım başka bir şeyim yok. Bugüne kadar başıma böyle bir şey gelmedi. 35 yıllık birikimimi verdim. Hem evim elden gidiyor hem de 1 milyon 300 bin lira ipotek borcu bana kalıyor." diye konuştu.Yaşlı adamın oğlu Murat Demirkol ise banka çalışanını görevini kötüye kullanmasıyla böyle bir mağduriyet yaşadıklarını iddia etti. Murat Demirkol "Evin ipotekli olduğunu öğrendik ve bunun kaldırılması için bankayla görüştük. Banka riskinin düşük olduğunu, ödemesinin kendilerine yapılması koşulunda kaldıracağını belirtti. Biz de önce tapumuzu aldık, ödemenin tamamını bankaya makbuz karşılığı yaptık. Ödemeyle ilgili bize FEK yazısı verilmedi. İpoteğin kaldırılacağı söylendi ama kaldırılmadı. Nereye şikayet etsek de sonuç alamadık. Başkalarına ders olsun" diye konuştu.

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