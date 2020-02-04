5 yıldızlı otelde dönüşüm şıklığı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'in duvarlarını, odalarını, lobisini, bahçesini kullanılmış, eskimiş veya işlevini yitirmiş eşyalardan yapılan dekor ürünleri süslüyor. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan ve geçen yıl dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz şarkıcı Anne Marie'yi ağırlayan otel, sıfır atık projesi kapsamında, kullanılmış malzemelerin yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma başlattı.Otel personelinin de yer aldığı çalışmada, arızalanan, eskiyen, işlevini yitiren malzemelerin toplanarak geri dönüşümlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Malzemeler dekorasyon için kullanılmaya karar verildi. Bir dönem içinde patates, köfte kızartılan kullanılmayacak haldeki tavaların üzerine resimler yapılarak duvarlara asıldı. Boşalan yoğurt kaselerinin içine de çiçek dikildi. Kaselerin etrafına hasır iplerle şekiller yapıldı, balkonlara, koridorlara yerleştirildi. Eski golf aracı da boyanıp, çiçeklerle donatıldı. Araç, bahçe dekorasyonunun vazgeçilmezleri arasında yer aldı.