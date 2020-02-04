Akrep değerlendi

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Antalyaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle değerini önemli miktarda artırmayı başardı. 5 futbolcusuyla yollarını ayıran ve 7 yeni ismi kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar, değerini de yaklaşık 5 milyon Euro artırmayı başardı.(1.5 milyon Euro), Fedor Kudryashov (1.5 milyon Euro),(1.2 milyon Euro),(1 milyon Euro),(1 milyon Euro),(550 bin Euro) ve'yı (400 bin Euro) renklerine bağlayan Antalyaspor, böylece 7 milyon 150 bin Euro değerinde futbolcu transferi yaptı.Gelson Dala (1 milyon Euro), Diego Angelo (650 bin Euro), Serdar Özkan (350 bin Euro) ve Tarık Çamdal (75 bin Euro) ile yollarını ayıran Kırmızı- beyazlılar, kadroda önemli değişikliğe gitti.Yapılan transferlerle birlikte kadro ederini önemli ölçüde artıran Antalyaspor'da yeni transferler Fedor Kudryashov ve Adis Jahovic, takımın en değerli isimleri arasında yerini aldı.Antrenmanöncesi Chico'nun doğum günü kutlamasıyapıldı. Kupa maçını Yaşar KemalUğurlu'nun yönetecek.Lig'de bu sezon ilk defa forma giyen Antalyaspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.Genç futbolcu, hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı. Antalyaspor'da gelecekte başarıyla adından söz edileceğine inanılan Bünyamin Balcı, bu sezon 3 lig maçında 224 dakika oyunda kaldı. Bünyamin Balcı, Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta görev aldı.KIRMIZI beyazlılarda altyapı takımlarının aldığı sonuçlar gelecek için Güven vermeye devam ediyor Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Takımın gollerini Erman, Emre ve Berke attı. Elit U17 Ligi'nde ise genç Akrepler deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı. Golleri ise Apti Mert ve Barış kaydetti.

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