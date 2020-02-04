Akrep değerlendi

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Antalyaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle değerini önemli miktarda artırmayı başardı. 5 futbolcusuyla yollarını ayıran ve 7 yeni ismi kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar, değerini de yaklaşık 5 milyon Euro artırmayı başardı. Adis Jahovic
(1.5 milyon Euro), Fedor Kudryashov (1.5 milyon Euro), Sinan Gümüş
(1.2 milyon Euro), Lukas Podolski
(1 milyon Euro), Ersan Gülüm
(1 milyon Euro), Delvin N'Dinga
(550 bin Euro) ve Veysel Sarı
'yı (400 bin Euro) renklerine bağlayan Antalyaspor, böylece 7 milyon 150 bin Euro değerinde futbolcu transferi yaptı.
KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI
Gelson Dala (1 milyon Euro), Diego Angelo (650 bin Euro), Serdar Özkan (350 bin Euro) ve Tarık Çamdal (75 bin Euro) ile yollarını ayıran Kırmızı- beyazlılar, kadroda önemli değişikliğe gitti. Değerini 20 milyon 250 bin Euro'ya yükselten Antalyaspor; Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü geride bıraktı.
EN DEĞERLİ İKİ İSİM
Yapılan transferlerle birlikte kadro ederini önemli ölçüde artıran Antalyaspor'da yeni transferler Fedor Kudryashov ve Adis Jahovic, takımın en değerli isimleri arasında yerini aldı. Zirvede Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'in yer aldığı listede 1.5 milyon Euroluk değerleriyle Gustavo Leschuk ile birlikte Kudryashov ve Jahovic takip etti.
SİVAS HAZIRLIĞI BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçında perşembe günü saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, ara vermeden bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Antrenman
öncesi Chico'nun doğum günü kutlaması
yapıldı. Kupa maçını Yaşar Kemal
Uğurlu'nun yönetecek.
ALT YAPIDAN ÇIKAN BALCI GÜVEN VERDİ
SÜPER
Lig'de bu sezon ilk defa forma giyen Antalyaspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Bünyamin Balcı, Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu. Alt yapıdan yetişen Bünyamin Balcı, teknik direktör Tamer Tuna'nın, Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası şans verdiği genç futbolcu, performansıyla göz doldurdu.
Genç futbolcu, hem savunma hem de hücumda takıma katkı sağladı. Antalyaspor'da gelecekte başarıyla adından söz edileceğine inanılan Bünyamin Balcı, bu sezon 3 lig maçında 224 dakika oyunda kaldı. Bünyamin Balcı, Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maçta görev aldı.
GENÇLER SAĞLAM GELİYOR
KIRMIZI beyazlılarda altyapı takımlarının aldığı sonuçlar gelecek için Güven vermeye devam ediyor Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Takımın gollerini Erman, Emre ve Berke attı. Elit U17 Ligi'nde ise genç Akrepler deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kaldı. Golleri ise Apti Mert ve Barış kaydetti.