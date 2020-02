Atlarından ayrılamadı

Antalya'da 50 yıl yaptığı faytonculuğun yasaklanmasının ardından 'Gültekin' ve 'Aytekin' adını verdiği atlarıyla kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Yaşar Uğurlu, 'hayattaki tek arkadaşlarım' dediği iki atıyla gönül yoldaşlığı yapıyor. 'Faytoncu Yaşar' olarak bilinen 74 yaşındaki Yaşar Uğurlu, gözlerden uzak, yarısı taş, yarısı briketten yapılan, 300 liraya kiraladığı müstakil evde yaşamını sürdürüyor.Hayatı sıkıntılarla geçmesine rağmen her daim şükreden, ilerlemiş yaşına rağmen dimdik ayakta duran Uğurlu'nun atlarıyla kurduğu sevgi bağı herkesin dikkatini çekiyor. Evinde 5 köpek ve bir de tavşan besleyen Uğurlu iki atının her gün düzenli bakımını yapıyor, yağmurlu ve soğuk havalarda onlara eziyet olacağı düşüncesiyle kağıt toplamaya çıkmıyor.Altın Portakal Film Festivali olmak üzere birçok organizasyonda görev aldığını anlatan Uğurlu, faytonculuğun bölgede yasaklanmasının ardından atlarından kopamadığını dile getirdi. Uğurlu, at arabasıyla kağıt topladığını belirterek, "Sadece çöp konteynerlerinden kağıt, naylon alıyorum. Karnımı zor doyuruyorum ama hayvanlara bakmayı ihmal etmiyorum. Kazandığım 30 liranın yarısına yem alıyorum. Kendim aç yatarım onları aç yatırmam. Benim için evdeki bir çocuk gibiler" dedi.

