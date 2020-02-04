Bir tabelayı asamadı

Antalya'da 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'nde ecdada saygısızlık sürüyor. AK Partili eski Başkan Kaan Osman Sarıoğlu tarafından yaptırılan ve ilçenin en büyük parkından CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi'nin talimatıyla sökülen Sultan Abdülhamid Han tabelası hala yerine asılmadı.Geyikçi'nin göreve ilk geldiği günlerde aldığı karar büyük tepki çekmişti. SABAH Akdeniz'in gündeme taşımasıyla konu, ulusal gündem olmuştu. Kaldırılan isminin yerine Finike'deki mermer ve taş ocaklarını dur- durmaya yönelik mücadele verirken öldürün Ali Ulvi Büyüknohut ve Ayiın Büyüknohut isimlerinin verilmesinin planlandığı öğrenilmişti.Cihan padişahının isminin parktan kaldırılmasının ardından verilen tepkiler Başkan Mustafa Geyikçiye geri adım attırmıştı. Belediye meclisinde de AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin talebiyle alınan kararla Abdülhamid Han isminin parkta kalmasına karar verilmişti. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen sökülen tabelaların yerine koyulmaması dikkat çekti. Kaldırılan tabelaların yerleri boş kaldı. Vatandaşlar biran önce eski isimlerin takılmasını talep ediyor.AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Karadağ da hala tabelanın asılmamasına tepki gösterdi. Parkın isminin meclis ve encümende isim değiştirilmesi kararı olmadan kaldırıldığını hatırlatan Karadağ, mecliste aksi bir karar alınmasına rağmen hala Abdülhamid Han isminin parka tekrar asılmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Karadağ, "O tabela oraya geri takılıncaya kadar konun takipçisi olacağız. Eğer yapmayacaklarsa versinler o tabelayı biz bir yerde park yaptırıp oraya takarız" ifadelerini kullandı.PARKTA Abdülhamid Han'ın saltanat dönemini ve hayatı hakkında bilgi verilen ayrıca fotoğrafı bulunan parkın tabelası söküldükten sonra Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki hurdalığına atılmıştı. Üzerine çöp, el arabası ve hurda malzemelerin atıldığı tabelayı SABAH muhabiri ortaya çıkarmıştı. Görüntüler yürekleri cız ettirmişti.

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