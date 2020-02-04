Çocuklar camiye koştu

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz' projesi tamamlandı. Final etkinliği Külliye Camisi'nde düzenlendi. 15 Ocak- 02 Şubat tarihleri arasında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklar yaşlarına göre puan alarak hediyeler kazandı. Proje kapsamında ortaokul öğrencileri arasında, Enes Sami Benzin, Hayrunnisa Benzin, Muhammet Benzin birinciliği paylaştı. İlköğretim okulları arasında ise Osman Borazan 1'inci oldu. Ortaokulda Hasan Hüseyin Kadıçlı ikinci, Hıdır Mor üçüncü, ilköğretimde ise Gani Erdem Kula ikinci, Akif Keleş ise üçüncü oldu.Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, sömestri tatili dolayısıyla öğrencilerimiz camilerde düzenlenen programlara davet edildiklerini söyledi. İki haftalık çalışmaya öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirten Yazıcı, "Öğrencilerimizi mutlu etmek için final yaptık" dedi. Adem DURMAZ / KORKUTELİ