En büyük engel eğitimsizliktir

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ANTALYA'DA engelli örgütlerin bir araya gelerek kurduğu İl Engelli Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıda sivil toplum kapasitesini güçlendirmek amacıyla iki gün süren bir eğitim kampı düzenledi. Ankara'dan gelen Türkiye Engelliler Konfederasyonu uzmanlarının verdiği 'Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimi' Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.Antalya İl Engelliler Meclisi Başkanı Yıldız Albayrak Sargın, Antalya'nın engellilerin mücadelesinde örnek bir şehir olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 54 şehirde Engelli Meclisi kurulduğunu anlatan Sargın, amaçlarının engelli alanında çalışan derneklerin güç birliği yaparak engellilerin toplumda yaşadıkları temel insan hakları sorunları konusunda ortak çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Sargın, eğitimler kapsamında Selen Doğan ve Şule Sepin İçli'nin savunuculuk, iletişim, izleme, gönüllülük, kaynak yaratma ve gölge rapor yazma olmak üzere 6 konuda bilgi verdiğini anlattı.