Görüntü var ses yok

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, lider Kestelspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.Isparta 32 Spor, kırmızı kart cezalısı İlyas Barut ve sakat olan Emre Bozatlı'nın forma giymediği maçta Nurettin Çakır'ın dışında net bir gol pozisyonuna giremedi.Isparta 32 Spor'da, 70. dakikada Volkan, kafasına aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın son dakikalarında Isparta 32 Spor yöneticileri ile Kestelspor Teknik Sorumlusu Hakan Hayati Karaca arasında tartışma çıktı. Karaca'ya hakem tarafından kırmızı kart gösterildi. Isparta 32 Spor aldığı bu beraberlikle puanını 31'e çıkararak 3. sırada kalırken, lider Kestelspor ise puanını 36'ya çıkartarak zirvede kalmayı sürdürdü.BAL 7. grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor ise kendi evinde ağırladığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 70. dakikasında kazanılan penaltıyı Ahmet gülü çevirdi ve takımını galibiyete taşıdı.Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ligin 17. hafta maçında Alanya Payallarspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesinde yoluna devam etti.İlk yarısı konuk takımın 2-1üstünlüğü ile kapanan maçta Kınık'ıngollerini Muhammed (2),Celal, Ege (P), Finike'nin golleriniise Ramazan, Haşim, Celalkaydederken Celal kırmızı kartlaoyun dışı kaldı.Antalya 1. Amatör Küme'de ligi 3'üncü sırada tamamlayan ve Play-Off maçlarına kalan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor önceki hafta Gazipaşa Belediyespor'u 8-0, bu hafta sonu da Merkez Spor'u 3-0 yenerek liglerin bitimine 1 hafta kala Süper Amatör Lig'e çıkan 3. takım oldu.

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