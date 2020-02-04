Görüntü var ses yok

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, lider Kestelspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Ücretsiz yapılan maçı yaklaşık 10 bin futbolseverler izledi.
Isparta 32 Spor, kırmızı kart cezalısı İlyas Barut ve sakat olan Emre Bozatlı'nın forma giymediği maçta Nurettin Çakır'ın dışında net bir gol pozisyonuna giremedi. Maçta Şükrü Can rakibe hareketi sonrası ikinic sarıyla atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Hakeme itirazlarından dolayı Isparta Futbol Şube Sorumlusu Emin Ursavaş da kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Isparta 32 Spor'da, 70. dakikada Volkan, kafasına aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın son dakikalarında Isparta 32 Spor yöneticileri ile Kestelspor Teknik Sorumlusu Hakan Hayati Karaca arasında tartışma çıktı. Karaca'ya hakem tarafından kırmızı kart gösterildi. Isparta 32 Spor aldığı bu beraberlikle puanını 31'e çıkararak 3. sırada kalırken, lider Kestelspor ise puanını 36'ya çıkartarak zirvede kalmayı sürdürdü.
KEPEZ'İN SEVİNCİ
BAL 7. grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor ise kendi evinde ağırladığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçın 70. dakikasında kazanılan penaltıyı Ahmet gülü çevirdi ve takımını galibiyete taşıdı.
ZİRVEDE BÜYÜK YARIŞ
Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demre Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ligin 17. hafta maçında Alanya Payallarspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk mücadelesinde yoluna devam etti. Demrespor'un gollerini Ayhan, Cenk (P) ve Emre, Payallar'ın golünü ise Kadir can attı. Bu sonuçla Demrespor puanını 40 çıkardı. Ligdeki 2. sıradaki yerini korudu. Payallarspor ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.
GOL DÜELLOSU KINIK'IN OLDU
Ligde gol düellosu şeklinde geçen maçta Kınıkspor rakibi Finike Belediyespor'u 4-3 yendi.
İlk yarısı konuk takımın 2-1
üstünlüğü ile kapanan maçta Kınık'ın
gollerini Muhammed (2),
Celal, Ege (P), Finike'nin gollerini
ise Ramazan, Haşim, Celal
kaydederken Celal kırmızı kartla
oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 24'e çıkararak ligde 6. sırada yer aldı. Finike Belediyespor ise 20 puanda kaldı ve ligde 8. sırada yer aldı.
KIRKGÖZ LİGE ÇIKTI
Antalya 1. Amatör Küme'de ligi 3'üncü sırada tamamlayan ve Play-Off maçlarına kalan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor önceki hafta Gazipaşa Belediyespor'u 8-0, bu hafta sonu da Merkez Spor'u 3-0 yenerek liglerin bitimine 1 hafta kala Süper Amatör Lig'e çıkan 3. takım oldu. Maçtan sonra Kırkgöz Döşemealtı Belediyepor'lu futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.