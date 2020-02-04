Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Osman Kaya Bulvarı Karaçulha Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Ekinci yönetimindeki 15 KD 227 plakalı kamyonet, İbrahim Selvi'nin kullandığı 48 FP 020 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücülerden ağır yaralı olan İbrahim Selvi ilçedeki özel hastaneye, Salih Ekinci ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Selvi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekinci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafa kafaya çarpıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN