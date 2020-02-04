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’nde dilek köşesi

’da Boğaçayı köprüsüne kilit takma adeti bu kez ’ne sıçradı. Sevgililer hem kilit hem de çaput bağlamaya başladı

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Kaleiçi’nde dilek köşesi
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde eski yanık hastane meydanındaki demir kafeslere takılan kilitler sevginin sembolü oldu. Geçtiğimiz yıllarda bölgede başlayan sevgi kilidi akımı farklı bir boyuta ulaşırken, çiftler artık çaput bağlamaya da başladı. Dünyanın birçok şehrinde geleneksel hale gelen ve turizme katkı sağlayan akıma, turistler de ayak uydurdu.

YABANCI DİLDE YAZILAR
Her geçen gün bölgedeki demirlerde büyüklü küçüklü renkli kilitlerin sayısı ve çaputlar artıyor. Bölgedeki manzarayı izlemek için gelen turistler demirlerdeki çaputları görünce geleneğe ayak uyduruyor. Kaleiçi'nde giderek artan bu akımın ilerleyen günlerde turizme katkı sağlaması bekleniyor. Rusça ve farklı dillerde üzerine yazılar yazılan çaputlar da bölgedeki demirlere asılıyor.
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Kaleiçi’nde dilek köşesi
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