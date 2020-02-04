Kapısız evden yardım çığlığı

BUGÜN NELER OLDU

BİR tarafta dünyanın en lüks otellerinin yer aldığı Antalya'nın diğer yakasında ise bir çatı altına sığınan hayatlar var. Bunlardan biri de Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 5 kişilik Toğa ailesi. Ailenin 250 TL kira ödediği müstakil evin sokak kapısı bulunmazken, anne Gülfidan Toğa (22), evin girişine soğuktan korunmak için battaniye örtüyor. Çiftin 3 yaşındaki astım hastası çocuğu Muharrem ise evin yeterince ısınamaması nedeniyle sürekli hastalanıyor. Mutfak ve banyonun da olmadığı evin tuvaleti ise bahçede bulunuyor.Hamit Toğa (28), okuma yazma bilmediği için iş bulamadığını belirterek, "Aileme bakabilmek için iş istiyorum. Çocuklarımın daha iyi bir evde yaşamasını istiyorum. Burada evde böcekler, akrepler çıkıyor. Çocuklarıma bir şey olacak, diye korkuyorum" diye konuştu. Gülfidan Toğa ise "En büyük oğlum astım hastası. Banyomuz yok, tuvalet evin dışında, geceleri çok zor oluyor. En küçük çocuğuma bez alamıyorum, hayırsever kişilerden bize yardım etmesini istiyorum" dedi.