Milyon dolarlık kaçak

İMAR Barışı kapsamında 191 bin 72 Yapı Kayıt Belgesi ile Türkiye'de dördüncü sırada olan Antalya'da kaçak yapılarla ilgili saha incelemeleri sürüyor. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hem ihbarları hem de 31 Aralık 2017 tarihinden öncesi ve sonrası uydu görüntüleri karşılaştırılarak yapılan denetimlerde dedektif gibi çalışan teknik ekip, toplam 8 bin 65 yapıyı inceledi. Bunlardan 546'sının belgesi iptal edildi.Gazipaşa'dan Kaş'a 640 kilometre sahiliyle dünyanın en gözde kentlerinden biri olan Antalya'da, İmar Barışı'na aykırı olduğu belirlenen yapılarla ilgili belgelerin iptal süreçleri, ardından ilgili ilçe belediyeleriyle koordineli yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen veya başvurusu kabul edilmeyen yapılarla ilgili bugüne kadar 227 yıkım işlemi tamamlandı. İlçelere göre bakıldığında en çok yıkım Kepez'de yapıldı.Bu çalışmalar kapsamında önceki gün Kaş ilçesinde de Kaş Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilen deniz manzaralı kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım yapılan ilçelerde Kepez'de 121, Muratpaşa'da 31, Döşemealtı'nda 28 ile ilk üçü oluşturdu. İncelemelerde 1810 yapının yıkımı için daha karar çıktı. En çok yıkım kararı verilen ilçe 474 ile Kepez olurken, sırasıyla Kemer'de 328, Alanya'da 288, Muratpaşa'da 218, Manavgat'ta 136 ile onu takip etti. Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanlarında 140, SİT alanlarında da 120 kaçak yapı tespit edildi. Diğer taraftan Antalya genelinde İmar Barışı kapsamında 1 milyar 602 milyon 888 bin TL ödeme alındı. Ayrıca hem yıkımı tamamlanan ve hem de yıkım yapılacak yapılarla ilgili kişiler hakkında, hatalı beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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