Ortaokula yazılım ve tasarım atölyesi

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BURDUR'DA Şehit Akif Altay Ortaokulu'na Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından yaptırılan 'Yazılım ve Tasarım Atölyesi' açıldı. Açılış törenine Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, şehit polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay ile projeye katkı sağlayan hayırsever işadamı İrfan Bilgin ve eşi Zuhal Bilgin de katıldı.Vali Şıldak, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkati çekti. Şıldak, "Türkiye her zaman güçlü olmak, dimdik ayakta olmak zorunda. En çok da eğitime yapılan desteklerle, yatırımlarla ayakta kalacaktır, güçlülüğünü muhafaza edecektir. Eğitime yapılan her katkı teröre, terörü destekleyen mihraklara karşı atılan bir kurşundur" dedi.İrfan Bilgin ise dünyada bilişim ve iletişim sektörünün baş döndürücü bir hızla geliştiğini ve bu gelişmeyi Türkiye'nin kaçırmaması gerektiğini söyledi. Bilgin, "Çalışmak üretmek ve teknolojik yarışta var olmak zorundayız. Türk insanı bunu yapacak akıl ve beceriye sahiptir" diye konuştu. Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu da eğitime sağladıkları katkılarla gurur duyduklarını söyledi.