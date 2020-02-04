Sağlık çikolata gibi tatlıdır

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ANTALYA'DA, 20 yıl önce geçirdiği mide kanseri ameliyatının ardından kanseri yenen ama yemek yiyememeye başlayan Zeynep Karasu (60) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 20 dakikalık ameliyat ile sağlığına kavuştu. İlk ameliyat sonrası 42 kilodan 37 kiloya düşen Karasu, 20 yıldır en çok özlediği çikolatadan şimdi günde iki paket yiyor. Karasu şimdiden 45 kiloya kadar çıktı.Yaşadığı sıkıntı dönemin bitmesinin sevincini yaşayan Karasu, "Hiçbir yemeği yiyemiyordum. Kusmamak için az da olsa bir şey yesem 4-5 saat yatmak zorunda kalıyordum. Tüm bunların hepsi bir ameliyatla sona erdi" dedi. Karasu, şimdi 20 yılın acısını çıkardığını, artık her istediğini yiyebildiğini söyledi. Karasu, kendisini sağılığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Kusmasının sebebinin mideye doğru yoğun safra akışı olduğunu belirledik. Bunu engellemek bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi. Doç. Dr. Çakır, 2019 yılında gerçekleştirdikleri yüzlerce ameliyat içerisinde kendilerini en çok duygulandıran ameliyatın bu olduğunu sözlerine ekledi.