Turizmcilerden tramvay çıkışı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yağcı, Dostlar Platformunun toplantısına konuk konuşmacı olarak katıldı. Yağcı, 'Dünya ve Türkiye'de Turizmin geleceği' konulu bir sunum yaptı ve merak edilen konularla ilgili bilgi verdi. 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği 75 milyon turist ve 65 milyon dolar gelir hedefini çok kolay yakalanabileceğini söyleyen Yağcı, bu rakamların Türkiye'yi ilk 5 ülke arasına sokacağını, 5 yıllık planda da Türkiye'nin İspanya ve Fransa'nın ardından 3'üncü olacağı dile getirdi.Turistin şehre gelmemesiyle ilgili eleştirilere de cevap veren Yağcı, rahat ulaşım vurgusu yaptı. Yağcı, "Turistin şehre gitmesini, sürekli otelde kalmamasını otelciler olarak biz de isteriz. Önce kendimize şu soruyu sormalıyız. Turist neden ve nereye gitsin. Turist Aspendos'daki etkinliklere katılıyor. Çarşıya neden gelmiyor? Ulaşım sorunu var. Siz Kundu ve Belek'le, hatta ilerleyen zamanda Alanya'dan Antalya'ya raylı sistemi kurar, ulaşım sorununu çözerseniz turist kent merkezine, Kaleiçi gibi cazibe merkezlerine iner" dedi.