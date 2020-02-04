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Yardım için kanat çırptılar

’da depremzedeleri için güvercin mezatı yapıldı. Satışların geliri bölge halkına harcanması için ’a gönderildi

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Yardım için kanat çırptılar
ISPARTA'DA Güvercin Sevenler Derneği, depremzedeler için mezat düzenledi. Mezattan elde edilecek gelir deprem bölgesine gönderilecek.

DEPREMZEDELER İÇİN
Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Emirhan da babasından aldığı 10 lira harçlığı depremzedelere bağışladı. Isparta Güvencin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Çivici, dernek üyelerinin besledikleri kuşları depremzedelere hediye ettiklerini dile getirerek, açık artırma usulü yapılacak satışla elde edilecek paranın AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını söyledi. Çivici, "Çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak yaralarının sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.
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Yardım için kanat çırptılar
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