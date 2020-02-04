Yardım için kanat çırptılar

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ISPARTA'DA Güvercin Sevenler Derneği, depremzedeler için mezat düzenledi. Mezattan elde edilecek gelir deprem bölgesine gönderilecek.Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Emirhan da babasından aldığı 10 lira harçlığı depremzedelere bağışladı. Isparta Güvencin Sevenler Derneği Başkanı Ömer Çivici, dernek üyelerinin besledikleri kuşları depremzedelere hediye ettiklerini dile getirerek, açık artırma usulü yapılacak satışla elde edilecek paranın AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağını söyledi. Çivici, "Çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak yaralarının sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.