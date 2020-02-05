Akrep evde üzgün dışarıda gülüyor

Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı. Kırmızıbeyazlıların dış saha performansı bu bağlamda göz kamaştırıyor.Yapılan takviyelerin meyvesini kısa sürede alan kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, 3 lig maçında aldığı 4 puanla da düşme hattının üzerine çıktı.İkinci yarının ilk müsabakasında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3 golle geçti. 20. haftası maçında evindeki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Akrepler 0-0 berabere kalarak evdeki galibiyet hasretine son veremedi. Rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Antalyaspor, 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini korudu.Kırmızı-beyazlı takım, sahasında 5 beraberlik 1 galibiyet alırken, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.Antalyaspor, dış sahada Göztepe'yi 1-0, Fenerbahçe'yi 1-0, Denizlispor'u 3-0 mağlup ederken, Konyaspor ile de 0-0 berabere kaldı.

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