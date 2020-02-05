Akrep evde üzgün dışarıda gülüyor

Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı. Kırmızıbeyazlıların dış saha performansı bu bağlamda göz kamaştırıyor. Antalyaspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanma adına kadrosunu Lukas Podolski, Fedor Kudryashov, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Delvin N'Dinga ve Adem Metin Türk ile güçlendirdi.
Yapılan takviyelerin meyvesini kısa sürede alan kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, 3 lig maçında aldığı 4 puanla da düşme hattının üzerine çıktı.
İÇ SAHADA BURUK
İkinci yarının ilk müsabakasında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3 golle geçti. 20. haftası maçında evindeki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Akrepler 0-0 berabere kalarak evdeki galibiyet hasretine son veremedi. Rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Antalyaspor, 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini korudu. Öte yandan Antalyaspor, ligde deplasmanda aldığı puanlarla dikkat çekiyor.
Kırmızı-beyazlı takım, sahasında 5 beraberlik 1 galibiyet alırken, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE'Yİ BİLE YENMİŞTİ
Antalyaspor, dış sahada Göztepe'yi 1-0, Fenerbahçe'yi 1-0, Denizlispor'u 3-0 mağlup ederken, Konyaspor ile de 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada da Malatyaspor'u 3-0 yenerken, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2, Alanyaspor ile de golsüz berabere kaldı.