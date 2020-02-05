Bilgi kirliliği öldürüyor

MEMORİAL Antalya Hastaneleri Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında hastanede düzenlenen bir etkinlikte hastalarıyla bir araya geldi. Hastalığı yenen ve kanser tanısı alan hastaları üzerinden mesajlar veren Özdoğan, uzak gibi görünse de herkesin kanser hastalığına yakın olduğuna değindi. Kanser konusunda bilgi eksikliğinden dolayı kolay yanılma olabildiğinin altını çizen Mustafa Özdoğan, toplumu hedef alan yanlış bilgilerin ölümlere neden olduğunu söyledi.Mustafa Özdoğan, "Kemoterapi öldürüyor söylemi yaşam kayıplarına neden oluyor. Fitoterapi alternatif tedavi yöntemleri kanser tedavilerinden üstün değildir. Habersiz kullanımı yaşam kayıplarına neden oluyor" diye konuştu. Özdoğan, "Temel hedefimiz bir hastalığa karşı bilinçlenmeyi artırmaktır. Dünyada her yıl 9.6 milyon insan kanserden ölüyor. Ama biz 3,7 milyon insanın hayatını kurtarabiliriz. Tüm kanserlerin yarısına yakını önlenebilir" ifadelerini kullandı.ANTALYA'DAN çağrıda bulunan Özdoğan, "Alkol ve sigaradan gençlerimizi koruyalım. Çocukları şekerli gıdalar ve aşırı kalorili gıdalar ile ödüllendirmeyelim. Hazır işlenmiş gıdalar, gazlı içeceklerden kendimizi ve çocuklarımızı uzak tutalım. Hareketli olalım, düzenli spor alışkanlığı edinelim" ifadelerini kullandı. Meme kanserini yenen evli ve 2 çocuk annesi 39 yaşındaki ev hanımı Nursel Karasoy ise, "3 yıl önce üçüncü evre meme kanseri olduğumu öğrendim. Zor bir süreç geçti ama doktorlarımın desteğiyle geçti. Tedaviye inandım, korkmadım. Amacım 100 yaşını devirmek" diye konuştu.

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