Hemşeri dayanışması yara sardı

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ANTALYA'DA Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri 24 Ocak gecesi meydana gelen deprem felaketinde zarar gören hemşerilerini yalnız bırakmadılar. Yaşanan felaketin ardından çalışma başlatan Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, bir TIR dolusu yardım malzemesi topladı. TIR'a yüklemesini yaparak hemşerilerine gönderdi.Antalya, Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu, yaşanan deprem felaketinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Onların yaralarına merhem olmak için ellerinden gelen katkıyı her zaman sunmaya hazır olduklarını da belirten Gülnaroğlu, "Bundan sonrada ihtiyaç doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yardım TIR'ı Elazığ'a gönderildi. Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA