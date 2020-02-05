Kahraman komşu

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında bir mucize yaşandı. Olay, Orta Mahalle 1047'nci Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Halil ve Gülgün Tayfur'un evde olmadığı ve 16 yaşındaki Merve Tayfur tek başına uyuduğu saatte çıkan yangın hızla büyüdü. Sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangını fark eden komşular yardıma koştu. Kapıyı kırarak, eve giren komşular, Merve'yi uyandırıp, evden çıkardı.Evin oturma odasını tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Apartman sakinlerinden elektrikçi Mustafa Vural, "Önce elektrikleri kestim ardından da itfaiyeye haber verdim. Kapıyı kırarak açtık. İçeride kız çocuğu olduğunu gördük. Onu hemen dışarı çıkardık" dedi. Yangın haberini alıp, eve gelen Tayfur çifti ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sonrası eve gelen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, çifte 'geçmiş olsun' dileğini iletirken, belediye olarak gereken yardımlarda bulunacaklarını söyledi