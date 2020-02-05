Kaleiçi’nde müze gibi konak

ARKEOLOG ve sanat tarihçisi Hakan Tazecan, Kaleiçi'nde sit alanı kapsamında bulunan 2 bin yıllık Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan taş konak içinde açtığı kültür merkezinde farklı yıllara ait objeleri meraklılarının seyrine sunuyor. El emeği göz nuru kilimlerden eski dönem savaş aletlerine kadar 50 bin parçanın üzerinde obje ziyaretçileri tarihi bir geziye çıkartıyor. Geleneksel el sanatlarıyla ilmek ilmek işlenen antika eserleri yıllar içinde bir araya getirdiğini anlatan Tazecan, çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kültür merkezi içinde Türk kültürüne ait birçok objenin olduğunu ve sergilendiğini anlatan Tazecan, "Bu objeler kendi klasmanındaki en özel parçalar. Bakır, çini, ahşap, tekstil eşyaların en iyileri diyebiliriz. Burada binin üzerinde yıllara meydan okumuş çeyiz sandıkları bulunuyor" dedi. Tazecan, "Toros ve Akdeniz yöresinden temin edilmiş önemli kültür varlıkları yer alıylor. Özellikle tekstil koleksiyonlarımız çok sağlam. Mısır'da 2 bin yıl önce üretilmiş tekstil ile Yörük kadınlarının giyim için kullandığı tekstil objeleri var" dedi. Tazecan, gelecekte Yörük kültürünü ansıtan bir Yörük kültürü müzesi açmayı hedeflediğini söyledi.

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