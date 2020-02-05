Kaptan Gülcan: Hayallerimiz var

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde play-off mücadelesi veren Antalyaspor'un takım kaptanı Gülcan Tanrıverdi, Sultanlar Ligi'ni sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi. Takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların takım içindeki mükemmel uyumla gerçekleştiğini anlatan kaptan Gülcan, "Tüm takım oyunun içinde. Herkes hata yapan arkadaşını destekliyor, hep birlikte ayağa kalkıyor. Şu an sonuna kadar mücadele eden, maçı kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan bir takımımız var" dedi.TAKIM olarak bu sezonu 1. Lig'e uyum sezonu olarak gördüklerini, maç kazandıkça hedeflerinin büyüdüğünü anlatan kaptan Gülcan, "13 yaşında voleybol oynamak için şehir dışına çıkmış bir sporcu olarak Antalya'ya dönüp kendi şehrimde, ailemin, akrabalarımın, en önemlisi hemşerilerimin önünde maç yapmak en büyük hayalimdi. Antalya ve Antalyasporumuz için, Antalya'nın kızları ile Sultanlar Ligi'ne kadar planlanan programın sonuna dek içinde olmak şu anda tek dileğim" diye konuştu.