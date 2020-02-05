Kentsel yenilenme sürüyor

ANTALYA'DA bir taraftan sağlam olmayan yapılar yıkılırken, diğer taraftan kentsel dönüşüm süreci de devam ediyor. Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki uyuşturucu bağımlıları ve tinercilerin meskeni haline gelen metruk binalar yıkıldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın girişimleriyle yıkılan iki metruk binanın yerine çocuk parkı yapılacak. Yılmaz, "Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'nun boş ve kullanılmayan metruk yapıların yıkılmasına yönelik talimatı var. Yıkım bölge halkını rahatlattı" dedi. Tespit edilen başka binaların da olduğunu söyleyen Yılmaz, 10 binanın daha yıkılacağını kaydetti.Kepez Belediyesi ihalesini canlı televizyon yayını ile yaptığı Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yüklenici firma Pınarlar İş Ortaklığı ile protokol imzaladı. 160 gecekondunun mülkiyet sorununu çözecek olan projede konutların yapımı başlayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 48 milyon 500 bin TL'ye ihale edilen proje ile hak sahiplerine 320 dairenin verileceğini açıkladı. Tütüncü, "Akılcı bir projeyle şehirlerin nasıl yenilendiğini bu projede göreceğiz" diye konuştu. Tütüncü 1999 öncesi bina stoğunun yenilenmesi gerektiğini, Gülveren modelinin diğer dönüşümlerin de önünü açacağını ekledi.

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