Nüfusa bir yılda bir şehir eklendi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA nüfus artışı sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Antalya nüfusu son bir yıl içinde 85 bin 344 arttı. Antalya 2 milyon 511 bin 700 olan nüfusu ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'nın arkasında 5'inciliğini sürdürdü.Geçen yıla oranla nüfusu yüzde 3.5 artan Antalya'nın Bursa ile nüfus farkı da 500 bin seviyesine geriledi. Antalya'da bir yılda artan nüfus, Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerin toplam nüfusunu da geride bıraktı. Buna göre Tunceli'nin nüfusu 84 bin 660, Bayburt'un ise 84 bin 843 seviyesinde.Batı Akdeniz Bölgesi illeri Isparta ve Burdur'da ise artış daha sınırlı oldu. Isparta'nın nüfusu 3 bin 502 artarak 444 bin 914'e ulaştı. Ve bu nüfusla 45'inci sırada yer aldı. Burdur'da ise nüfus 870 kişi artarak 270 bin 796 oldu. Burdur 66'ncı sırada kendisine yer buldu.