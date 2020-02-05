Tarlada doğan bebek öldü

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde insanlık dramı yaşandı. Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E., sancıları artınca birlikte yaşadığı Ç.İ. tarafından otomobille hastanenin yolunu tuttu. Hastaneye 300 metre kala sancıları artan İ.E.E. yol kenarındaki tarlada doğurdu. CİNSEL İSTİSMARDünyaya gelen kız bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tedaviye alınan İ.E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis Ç.İ.'yi 'çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına aldı.