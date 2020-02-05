Tiyatro ile moral veriyorlar

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ISPARTA Belediyesi Şehir Tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden birisi olan Kavuklu ile Pişekar orta oyunu çocuklarla buluştu. Kültür Sineması'nda sahnelenen oyunda Kavuklu ile Pişekar'ın komik hikayeleri ele alındı. Tarihi oyun ile çocuklar hem eğlenceli anlar geçirdi, hem de orta oyunu kültürü ile ilgili bilgi sahibi oldu. Tiyatronun sona ermesinin ardından çocuklar ve tiyatro oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdiler.Neşeli Orman Müzikali ile perdelerini açan Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği ikinci eser de izleyicilerden tam not aldı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, "Şehir tiyatrosu ile Isparta'nın önemli bir eksikliğinin giderildiğine inanıyoruz. Çocuklarımıza da bu sahnemizi açtığımızı bilmenizi isteriz" dedi.