Türkiye’nin yüz akı oldular

ELAZIĞ'DA gerçekleşen 6.8 deprem için Antalya'dan 5 kişi ve bir sahra hastanesi görevlendirildi. Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekip Antalya'ya geri döndü. Vali Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve UMKE personelini makamında kabul etti. UMKE ekibine teşekkür edip başarılar dileyen Vali Karaloğlu'na UMKE yeleği takdim edildi.Vali Karaloğlu "Elinize sağlık arkadaşlar. Rabbim bir daha benzer bir afet yaşatmasın ama UMKE her zaman Türkiye'de afet konusunda en hazır ekip UMKE ekibi onun için her zaman Türkiye'nin yüz akı" dedi. Van valisi olduğu dönemde deprem yaşandığını hatırlatan Karaloğlu yaşadığı bir anısını paylaştı: "Erciş'teki spor salonunu ziyaret ettiğimde UMKE personeline 'nerede yatıyorsunuz' dedim. Bir tanesi gösterdi. Arkada tenteyle bir yeri bölmüşler. Baktım ki içerde tulumda uyuyan arkadaşlar var. Günde dört saat uyuyorlardı. 24 saat sistemine göre sırayla çalışıyorlardı" dedi. Büyük afetlerde bazı kurumların ilk defa afette çalışan personelini gönderdiğini dile getiren Karaloğlu, "Onlar da yük almaya değil yük olmaya geliyorlar" şeklinde konuştu

BUGÜN NELER OLDU