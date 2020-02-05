Zam sonrası protesto

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın işletmesini alan özel şirket, giriş ücretini 38 liradan 81 liraya çıkarttı. 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan tarife yamaç paraşütü pilotlarını isyan ettirdi. Fiyat artışına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan tandem uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Belceğiz Plajı'nda toplanan yaklaşık 100 pilot, alkışlarla protesto ederken, giriş ücretleri normal seviyeye çekilene kadar Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşlarının yapılmayacağını söyledi.Yamaç paraşütü pilotları adına açıklama yapan Türker Türkoğlu, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirilen giriş ücreti zammının yamaç paraşütü faaliyetlerinde maliyeti çok yükselttiğini söyledi. Türkoğlu, "İşletmeci, yasal dayanağı olmayan, hükümetin enflasyonla mücadele programı ile uyuşmayan kapı geçiş ücretindeki artışı tekrar değerlendirimeli. Ücretin sektör ve ülke gerçekleriyle bağdaşan, uygun orana geri çekilmesi gerekmekte" dedi. TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise "Yapılan fiyat artışı kabul edilebilir seviyede değil. Turizm bireysel anlık kararlarla yapılmıyor, 1 yıl sonraya satışlar yapılıyor. Yapılan fiyat artışında tüm yük yamaç paraşütü pilotları ve turizmcilerin üzerine kalıyor. Gerekirse başka notlardan atlarız" diye konuştu.

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