2 milyonluk özel merkez

BURDUR'DA daha önce de bağışlarda bulunan Zekai Piribaş (90) ve Sevim Piribaş çifti, Gündüzlü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin yapımı için, Vali Hasan Şıldak ile ortak protokol imzaladı. İl Özel İdare'ye ait yaklaşık 4 dekara yakın bir arsaya kurulacak olan merkez 2 milyon liraya mal olacak. Merkezde aileleri tarafından merkeze bırakılacak engelli bireyle gün içerisinde bakım hizmeti sunulacak.Çiftin daha öncede yardımlarda bulunduğuna değinen Vali Şıldak, "Zekai ve Sevim Piribaş çifti, büyük fedakârlıklar göstererek engelli bireylerin faydalanması amacıyla engelli bireylere yönelik merkezi yapmak üzere bağışta bulundu. Zaten kendileri sosyal hizmetler alanında bir çocuk destek merkezi yaptırmış vaziyetteler. Bu yatırıma destekleri için Piribaş çiftine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.Vali Şılrak, Piribaş çiftinin Ramazan ayında düzenlenen bir iftar programında kendisine böyle bir hayır yapmak istediklerini söyledikleri ve sürecin ardından başladığını anlattı. Zekai Piribaş da "Burdurumuza hayırlı uğurlu olsun" diyerek protokolü imzaladı. Merkezde engelli bireylere fiziksel egzersiz, psikolojik destek, sosyal uyum programı gibi rehabilitasyon ve bakım hizmeti sunulacak.

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